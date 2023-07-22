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«Локомотив» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 17:30

«Локомотив» — «Рубин»: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 17:30
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Сегодня, 22 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Сыграют местный «Локомотив» и «Рубин», вернувшийся из Мелбет Первой лиги. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
22 июля 2023, суббота. 17:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
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П1
X
П2

Минувший сезон закончился для «Локомотива» на восьмом месте турнирной таблицы. До зимней паузы команда шла в зоне стыковых матчей, затем ситуацию выправили главный тренер Михаил Галактионов и новые трансферы, включая нападающего Артёма Дзюбу, а также футболистов «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Рубин» прошлый сезон провёл в Мелбет Первой лиге, во время которого командой руководили три тренера. Последним оказался Рашид Рахимов, который выиграл с казанцами турнир и позволил им автоматически вернуться в РПЛ спустя год.

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