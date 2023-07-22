У «Рубина» и «Локо» огромная история совместных трансферов. О некоторых вы могли и забыть

«Локомотив» и «Рубин» сыграют в очном матче в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги.

Железнодорожники поборются за медали в стартовавшем чемпионате, а казанцы рассчитывают закрепиться в РПЛ после возвращения из первого дивизиона. Интересно, что клубы объединяет богатая история трансферов. И «Рубин», и «Локо» активно работали друг с другом на рынке. Последний пример – переход защитника Ильи Самошникова. Он перебрался из «Рубина» в «Локо» на правах свободного агента. Мы собрали для вас топ-10 переходов между командами.

Дмитрий Сенников: «Рубин — «Локомотив», 2000 год, свободный агент

Дмитрий Сенников Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Сенников родился в Ленинграде и воспитывался в академии «Зенита», но стартовала его карьера в петербургском «Локомотиве». Затем провёл по сезону в ЦСКА и «Шиннике». А в 1999 году перебрался в «Рубин». В Казани Сенников стал игроком основы, провёл 41 матч и заинтересовал «Локомотив». В январе 2000-го защитник перебрался в московский клуб на правах свободного агента. «Локо» — лучший и самый долгий этап в карьере Сенникова. За 10 лет в составе красно-зелёных он провёл 267 матчей, выиграл два золота РПЛ и два Кубка России.

Сергей Рыжиков: «Локомотив» — «Рубин», 2008 год, € 650 тыс.

Сергей Рыжиков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Будущий двукратный чемпион России долгое время играл в низших дивизионах. Рыжиков выступал с 1998 года за любительские клубы и в КФК. В 2002-м Сергей попал в РПЛ: его подписал «Сатурн». Но за команду из Раменского почти не играл. В 2005-м вратарь перебрался в «Анжи» и наконец стал основным вратарём. Чуть позже Рыжиков заинтересовал «Локомотив», красно-зелёные приобрели вратаря в 2006 году. Но в Москве Сергей не выиграл конкуренцию, даже съездил в аренду в «Томь». Спас карьеру Рыжикова Курбан Бердыев. Он выкупил голкипера и сделал основным в «Рубине». Именно в Казани Рыжиков пережил лучший этап карьеры: две победы в РПЛ, Кубок и Суперкубок России. У большинства болельщиков одна из ассоциаций успехов «Рубина» — уверенная игра Рыжикова.

Олег Кузьмин: «Локомотив» — «Рубин», 2010 год, € 2,6 млн

Олег Кузьмин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Защитник перебрался в «Локомотив» уже в зрелом возрасте — в 27 лет. Кузьмин – воспитанник «Спартака», затем выступал за «Уралан», «Черноморец» и «Москву». В 2009 году Олег перебрался в «Локо». Защитник неплохо провёл 1,5 года, и за ним пришёл «Рубин». Сумма трансфера солидная – € 2,6 млн. В Казани Кузьмин провёл восемь лет, сыграл 203 матча, выиграл Кубок и Суперкубок России. По окончании карьеры защитник остался в «Рубине» в качестве тренера. Сейчас Кузьмин входит в штаб Рашида Рахимова.

Дмитрий Торбинский: «Локомотив» — «Рубин», 2013 год, свободный агент

Дмитрий Торбинский Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Воспитанник «Спартака», запомнившийся болельщикам невероятной гримасой после гола в ворота Нидерландов на Евро-2008. В 2007 году Торбинский отказался заключать новый контракт с красно-белыми, перебравшись на следующий год в «Локо». За пять лет с железнодорожниками Дмитрий не выиграл трофеев, но являлся игроком основы. Новая глава наступила в 2013 году. Торбинский по истечении контракта с «Локо» подписал соглашение с «Рубином». Но в Казани полузащитник не слишком пригодился. Уже через год он переехал в «Ростов». Так что «железнодорожный» этап карьеры у Торбинского выдался куда более успешным.

Алан Касаев: «Рубин» — «Локомотив», 2014 год, € 5 млн

Алан Касаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Рубине» Касаев оказался в 2009 году, перейдя из краснодарской «Кубани» за € 5 млн. В Казани вингер не всегда проходил в основу, но был крепким игроком обоймы. С «Рубином» он выиграл все внутренние трофеи: чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 2013-м Касаев отправился на год в аренду в московское «Динамо», а через сезон его купил «Локомотив». И снова сумма трансфера составила € 5 млн. Вместе с «Локо» Касаев снова стал победителем РПЛ и дважды выиграл Кубок. Но не всегда попадал в состав. А в 2018 и 2019 году его арендовали «Балтика» и «Сочи» соответственно. После «Локо» Касаев выступал за курский «Авангард» и «Аланию», а в 2020 году завершил карьеру.

Магомед Оздоев, «Локомотив» — «Рубин», 2015 год, сумма неизвестна

Магомед Оздоев Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

Оздоев воспитывался в академиях «Терека», «Ангушта» и киевского «Динамо». А в 2010 году перебрался в школу «Локомотива». И в том же сезоне дебютировал в РПЛ. За главную команду красно-зелёных Магомед выступал четыре года – с 2010 по 2014 год. В сезоне-2013/2014 Оздоев редко попадал в состав, тренер Леонид Кучук особо не рассчитывал на полузащитника. Магомед отправился сначала в аренду в «Рубин» в 2014 году, а затем полноценно перебрался в Казань. Оздоев задержался в клубе на три года, не выиграв ни одного трофея. Затем полузащитник ненадолго отправлялся в «Терек», а в 2018-м его взял «Зенит». В Санкт-Петербурге Оздоев выиграл четыре золота РПЛ, Кубок и два Суперкубка России. А с 2022 года Магомед выступает за «Фатих Карагюмрюк».

Соломон Кверквелия, «Рубин» — «Локомотив», 2017 год, € 2,5 млн

Соломон Кверквелия Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Забирая Кверквелию из «Рубина» (сначала в аренду, а летом 2017-го уже полноценно), Юрий Сёмин руководствовался принципом «в чемпионском «Локо» обязан быть грузин». Сработало. На следующий год красно-зелёные выиграли третье золото РПЛ в истории. А болельщики признали Соломона лучшим игроком сезона-2017/2018. За шесть лет в «Рубине» (2011–2017) Кверквелия выиграл лишь Кубок России – 2011/2012. Зато в Москве, помимо РПЛ, одержал победу в двух Кубках и Суперкубке. В 2018-м появлялась информация об интересе «Лестера» к Соломону, но в итоге он остался в «Локо». Затем случился регресс, грузин сначала отправился в «Ротор», затем выступал за украинский «Металлист», грузинские «Гагры», а до недавних пор играл за «Нефтчи» из Баку. Неделю назад он заключил контракт с клубом «Аль Охдуд» из Саудовской Аравии.

Рифат Жемалетдинов, «Локомотив» — «Рубин», 2016 год, € 150 тыс.; «Рубин» — «Локомотив», 2018 год, € 1,5 млн

Рифат Жемалетдинов Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

Жемалетдинов дважды совершал транзит по маршруту Москва – Казань. С семи лет Рифат занимался в академии «Локо». За основную команду он дебютировал весной 2016 года. Но уже летом отправился в «Рубин». Казанцы забрали Жемалетдинова всего за € 150 тысяч. В «Рубине» Рифат выступал на протяжении двух сезонов, но затем Юрий Сёмин вернул воспитанника в родной клуб. Правда, сумма трансфера увеличилась в 10 раз и составила € 1,5 млн. Жемалетдинов вернулся в «Локо» сразу после чемпионства. За пять лет в клубе он выиграл два серебра и бронзу РПЛ, а также два Кубка и Суперкубок России. Не хватает только золота чемпионата. В июне появились слухи об интересе к Жемалетдинову со стороны ЦСКА, но, вероятно, вингер всё же останется в родной команде.

Хвича Кварацхелия: «Рустави» («Локомотив») — «Рубин», 2019 год, € 600 тыс.

Хвича Кварацхелия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Де-юре Хвича не переходил из «Локо» в «Рубин», но фактически именно красно-зелёные упустили будущую суперзвезду. Зимой 2019 года «Локомотив» арендовал Кварацхелию у «Рустави». Юрий Сёмин восхищался игроком, называя его заменой Алексею Миранчуку в будущем. Но руководство «Локо» приняло решение не подписывать с грузинским вингером полноценный контракт. Это очень расстроило Сёмина. «Это правда, что я всплакнул, когда прощался с Хвичей. Видел ли он мои слёзы? Не знаю, это не играет никакой роли. Это мои чувства. Потому что такой талант упускать очень обидно. Тем более что полгода с ним работали. Ему много внимания уделили — даже в плане здоровья, лечения зубов. Он профессионал высшей мерки. Хвича — один из самых талантливых футболистов, с которыми я работал. На сегодняшний момент самый талантливый. Потеря «Локомотивом» Хвичи — это громадная ошибка руководителей. Ошибка и финансовая, и чисто профессионального характера, что такой игрок оказался вне «Локомотива». Квалификация объяснений, почему так случилось, была низкого уровня», — рассказывал затем экс-тренер «Локо» в интервью Нобелю Арустамяну. Затем Хвича вырос в «Рубине», правда, из-за политической обстановки казанцы не заработали на игроке столько, сколько могли.

Транзитом через «Динамо» Батуми летом 2022 года Кварацхелия отправился в «Наполи». А дальше – золото Серии А, любовь фанатов и интерес главных клубов Европы.

Владислав Игнатьев: «Локомотив» — «Рубин», 2021 год, свободный агент

Владислав Игнатьев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Игнатьев дважды переходил в «Локо»: в 2010 и 2016 году. В первый заход Владислав не смог закрепиться в основе. Сначала его отправили в аренду в «Кубань», а сезон-2011/2012 он провёл в составе красно-зелёных. Но по его окончании всё же отправился в «Краснодар». В 2016-м «Локо» снова подписал контракт с Игнатьевым. У игрока закончился срок действия соглашения с «Кубанью». На этот раз Владислав стал важным игроком команды. С его помощью «Локо» взял золото РПЛ-2017/2018. Также он провёл несколько матчей за сборную России. Но летом 2021 года он всё же покинул «Локомотив» в статусе свободного агента. В сезоне-2021/2022 Игнатьев выступал за «Рубин» и вылетел с командой в Первую лигу. С лета 2022-го он без клуба.

Футболисты, достойные упоминания:

Михаил Ашветия: «Локомотив» — «Рубин», 2006 год, € 450 тыс.;

Тарас Бурлак, «Локомотив» — «Рубин», 2014 год, € 2,5 млн;

Игорь Портнягин, «Рубин» — «Локомотив», 2016 год, € 3 млн;

Виталий Денисов: «Локомотив» — «Рубин», 2019 год, свободный агент;

Никита Медведев: «Локомотив» — «Рубин», 2020 год, свободный агент;

Виталий Лисакович: «Локомотив» — «Рубин», 2022 год, € 1,2 млн;

Иван Игнатьев: «Рубин» — «Локомотив», 2022 год, свободный агент.