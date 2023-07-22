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Джанлуиджи Буффон решил завершить карьеру, в скором времени об этом объявят официально

Джанлуиджи Буффон решил завершить карьеру, в скором времени об этом объявят официально
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Голкипер итальянской «Пармы» Джанлуиджи Буффон с высокой долей вероятности завершит свою профессиональную игровую карьеру. Об этом сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».

По информации источника, вратарь всё больше становится уверенным в необходимости завершить карьеру. Буффон ожидает момента, когда сможет сделать официальное объявление об этом.

45-летний Буффон за свою карьеру играл только за три клуба — «Парму», «Ювентус» и «ПСЖ». За весь свой профессиональный путь голкипер смог выиграть 29 трофеев, став десятикратным чемпионом Италии. Буффон является чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии.

В прошлом сезоне Буффон сыграл 19 матчей за «Парму» во всех турнирах, пропустив 24 гола и проведя пять «сухих» матчей.

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