Защитник «Краснодара» Волков: по игре с «Динамо» видно: подготовка к сезону прошла отлично

Защитник «Краснодара» Сергей Волков прокомментировал победу в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1).
«В игре «Краснодара» с «Динамо» были пробелы — они есть в каждой игре. Но большинство контратак соперника мы убрали. Первые 15 минут были тяжёлыми, потому что игроки «Динамо» прессинговали и проводили хорошие комбинации.
По нашей игре с «Динамо» видно, что подготовка к сезону прошла отлично. Сборы были короткими, но этого хватило», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В составе «Краснодара» отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи. За «Динамо» забитым мячом отметился Фёдор Смолов.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал шестым. Динамовцы завершили чемпионат России на девятом месте. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».
- 22 июля 2023
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