Эракович уже прилетел в Санкт-Петербург. «Зенит» перехватил его трансфер у «Спартака»

Защитник сербской «Црвены Звезды» Страхиня Эракович уже прибыл в Санкт-Петербург, где, по информации СМИ, должен подписать контракт с местным «Зенитом». Об этом свидетельствует фотография видов Северной столицы России, опубликованная девушкой футболиста в своих социальных сетях.

Фото: Социальные сети

Ранее сербские СМИ сообщили, что «Зенит» воспользовался своим правом приоритетного выкупа Эраковича у «Црвены Звезды», которое появилось у сине-бело-голубых по договорённости с белградским клубом ещё в прошлом году. Трансфер защитника обойдётся петербуржцам в € 7 млн.

До информации о переходе Эраковича в «Зенит» СМИ говорили о договорённости сербского защитника с московским «Спартаком», однако красно-белые ничего не могли противопоставить приоритетному праву петербуржцев.