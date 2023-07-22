«Шахтёр» интересуется защитником Рожерио, чей трансфер в «Спартак» сорвался
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Донецкий «Шахтёр» проявляет интерес к бразильскому защитнику итальянского «Сассуоло» Рожерио. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо в своём телеграм-канале.
По информации источника, руководство «Шахтёра» уже связалось с агентом бразильца после того, как «Сассуоло» отказался продать Рожерио московскому «Спартаку».
Ранее агент Рожерио сообщил, что его переход в «Спартак» сорвался из-за позиции руководства «Сассуоло» по происходящему на Украине. Также представитель футболиста отмечал, что бразилец очень расстроился из-за несостоявшегося трансфера.
В прошлом сезоне 25-летний бразильский защитник отыграл 36 матчей за «Сассуоло» в Серии А и записал на свой счёт три результативных передачи. Transfermarkt оценивает Рожерио в € 5,5 млн.
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