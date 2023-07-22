Глушаков назвал чемпионат Саудовской Аравии хорошим вариантом для Черчесова

Игрок пляжного футбольного клуба «Строгино» Денис Глушаков высказался об отставке российского тренера Станислава Черчесова из венгерского «Ференцвароша».

«Я не удивлён, что Черчесова уволили. Если нет результата, то надо что‑то менять. Хороший вариант для Черчесова — уехать в Саудовскую Аравию», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

«Ференцварош» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче первого квалификационного раунда фарерскому «Клаксвику» (0:3). Это послужило поводом для расставания с российским тренером.

Черчесов работал в «Ференцвароше» с 2021 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Венгрии (2021/2022, 2022/2023) и выиграла Кубок страны (2021/2022). Тренеру 59 лет.