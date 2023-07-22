Алексей Игонин: для «Зенита» матч с «Пари НН» будет достаточно сложным

Бывший футболист Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 22 июля. Начало игры — в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Для «Зенита» первые матчи сезона достаточно сложно складываются, особенно с командами, которые считаются ниже по уровню — можно вспомнить прошлый год. Поэтому можно ожидать, что матч с «Пари НН» будет достаточно сложным.

У команд, которые противостоят лучшим клубам, было достаточно времени, чтобы подготовиться: нивелировать лучшие качества соперника, подготовить тактику, наладить игру в обороне. Поэтому большее количество времени, которое было у «Пари НН» на подготовку, играет на руку нижегородцам. Но не хотелось бы думать о том, что «Зенит» может потерять очки в первом матче, учитывая его набор игроков и задачи, которые перед ним стоят», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.