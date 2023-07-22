Шомуродов близок к переходу в «Кальяри» на правах аренды с возможностью выкупа

Узбекистанский нападающий итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов близок к переходу в новый клуб. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих социальных сетях.
По информации источника, Шомуродов перейдёт в «Кальяри» на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.
Напомним, Шомуродов выступал в России за «Ростов», который покинул в 2017 году, перейдя в «Дженоа» в 2020 году. Оттуда узбекистанский форвард перебрался в «Рому», а вторую часть прошлого сезона он провёл в аренде в «Специи».
Контракт Шомуродова с «Ромой» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в € 6 млн.
В прошлом сезоне Шомуродов сыграл 24 матча за «Рому» и «Специю», отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами.
- 22 июля 2023
-
11:55
-
11:50
-
11:46
-
11:42
-
11:37
-
11:34
-
11:27
-
11:26
-
11:24
-
11:20
-
11:20
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
10:58
-
10:56
-
10:52
-
10:48
-
10:48
-
10:45
-
10:40
-
10:31
-
10:30
-
10:30
-
10:25
-
10:20
-
10:15
-
10:08
-
10:05
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:58
-
09:50
-
09:45