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Шомуродов близок к переходу в «Кальяри» на правах аренды с возможностью выкупа

Узбекистанский нападающий итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов близок к переходу в новый клуб. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих социальных сетях.

По информации источника, Шомуродов перейдёт в «Кальяри» на правах аренды до конца сезона с возможностью выкупа.

Напомним, Шомуродов выступал в России за «Ростов», который покинул в 2017 году, перейдя в «Дженоа» в 2020 году. Оттуда узбекистанский форвард перебрался в «Рому», а вторую часть прошлого сезона он провёл в аренде в «Специи».

Контракт Шомуродова с «Ромой» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в € 6 млн.

В прошлом сезоне Шомуродов сыграл 24 матча за «Рому» и «Специю», отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами.