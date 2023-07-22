Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от нового сезона

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от сезона-2023/2024.

«У нас было собрание, и мы в коллективе разговаривали, что, конечно же, видим себя в тройке, и в Кубке как можно дальше добраться. В принципе, «Локомотив» всегда был командой, которая умела играть в Кубке. Надеюсь, мы добьёмся своих целей. Личные цели – не главное. Я понимаю, что отдавать, забивать — это хорошо, но больше нацелен на командные успехи.

Конкуренты? Так тяжело говорить, сейчас все хорошо усилились. Естественно, по прошлым сезонам это «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар». Много команд можно выделить, но мы, наверное, больше будем отталкиваться от своей игры и смотреть на себя.

Если отталкиваться от того сезона, то мы стали более сплочённым, цельным коллективом. Сейчас мы провели хорошую предсезонку. И к той базе, которая у нас была, ещё и прибавили. Я думаю, что будет тяжёлый сезон. Сейчас начинаем, и первые матчи — чемпионат, потом сразу же Кубок, то есть за неделю три матча. Никаких колебаний там не будет, сразу же нужно брать свои очки. Должны хорошо начать.

Я думаю, что сезон получится зрелищным, потому что мы показываем отличный атакующий футбол. Надеюсь, что мы войдём в то русло, где «Локомотив» всегда был, в тройке, и добьёмся этого результата вместе, всей командой. Очень важна поддержка трибун. Когда болельщики поддерживают нас — ты окрыляешься, понимаешь, что на тебя приходят. Ответственность возрастает, и ты хочешь отдавать всего себя для того, чтобы болельщик наслаждался и приходил на матчи», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».