«Црвена Звезда» объявила о желании вернуть Эраковича на правах аренды
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Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич подтвердил, что клуб заинтересован в обратной аренде защитника Страхини Эраковича.
«Мы хотим, чтобы Эракович вернулся на правах аренды, и у него такое же желание. Пусть он проведёт там первую тренировку. Посмотрим, что лучше для него. Мы бы хотели, но у «Зенита» проблемы с защитниками», — сказал Терзич в интервью сербскому порталу Novosti.rs.
Ранее стало известно, что сербский защитник уже находится в Санкт-Петербурге для завершения своего перехода в «Зенит». Сумма трансфера составит € 7 млн.
Страхиня Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». Он провёл за клуб почти 80 матчей, а также пять раз выходил на поле в составе сборной Сербии.
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