Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Урал — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Црвена Звезда» объявила о желании вернуть Эраковича на правах аренды

«Црвена Звезда» объявила о желании вернуть Эраковича на правах аренды
Комментарии

Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич подтвердил, что клуб заинтересован в обратной аренде защитника Страхини Эраковича.

«Мы хотим, чтобы Эракович вернулся на правах аренды, и у него такое же желание. Пусть он проведёт там первую тренировку. Посмотрим, что лучше для него. Мы бы хотели, но у «Зенита» проблемы с защитниками», — сказал Терзич в интервью сербскому порталу Novosti.rs.

Ранее стало известно, что сербский защитник уже находится в Санкт-Петербурге для завершения своего перехода в «Зенит». Сумма трансфера составит € 7 млн.

Страхиня Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». Он провёл за клуб почти 80 матчей, а также пять раз выходил на поле в составе сборной Сербии.

Материалы по теме
Фото
Эракович уже прилетел в Санкт-Петербург. «Зенит» перехватил его трансфер у «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023