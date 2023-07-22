«Црвена Звезда» объявила о желании вернуть Эраковича на правах аренды

Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич подтвердил, что клуб заинтересован в обратной аренде защитника Страхини Эраковича.

«Мы хотим, чтобы Эракович вернулся на правах аренды, и у него такое же желание. Пусть он проведёт там первую тренировку. Посмотрим, что лучше для него. Мы бы хотели, но у «Зенита» проблемы с защитниками», — сказал Терзич в интервью сербскому порталу Novosti.rs.

Ранее стало известно, что сербский защитник уже находится в Санкт-Петербурге для завершения своего перехода в «Зенит». Сумма трансфера составит € 7 млн.

Страхиня Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». Он провёл за клуб почти 80 матчей, а также пять раз выходил на поле в составе сборной Сербии.