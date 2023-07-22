Игонин: Карлос с завтрака в тапочках шёл на поле и забивал три из четырёх, один — в штангу

Бывший футболист «Анжи» Алексей Игонин рассказал о мастерстве легионеров махачкалинского клуба во время его выступления.

«При должном желании и подходе можно было видеть на тренировках, насколько класс тех иностранных футболистов и их школа выше. Не стал бы сравнивать с собой, но у нас были ребята с хорошим футбольным прошлым. Но что эти ребята творили… Вспомнить первые сборы в Турции: начинается тренировка, бегаем, тренируемся. Карлос с завтрака шёл в тапочках с кофе и круассанчиком, потом подошёл и говорит: «Подержи». Стоишь, держишь его круассан и смотришь.

Он вышел на поле, стоят четыре мяча на линии штрафной. Он кричит: «Кипер», тапочек снимает, показывает ему на девятку. Раз ему туда с носка. Три из четырёх залетает точно, один мяч – в штангу. Оделся, пошёл: «Давай, тренируйся. Вечером приду». Может быть, они не бежали и не хотели играть, но мышление, техника и понимание игры у них на высочайшем уровне», — приводит слова Игонина «Матч ТВ».