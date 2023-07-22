Кобелев: вопрос о капитанстве Бальбуэны в «Динамо» останется внутри команды

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что вопрос с назначением на должность капитана Фабиана Бальбуэны останется внутри команды.

«Тренер принимает решение — назначает Бальбуэну капитаном команды. Что тут обсуждать? Недовольства? Очень легко говорить со стороны. Личка отвечал на вопрос об этом: голосовали за Шунина, но он хочет, чтобы капитаном был полевой игрок. Соответственно, выбрал Бальбуэну. Очень сложно рассуждать, не находясь в коллективе. Думаю, этот вопрос останется в команде. Тем более Личка сказал, что следующим капитаном будет Паршивлюк — догнать его будет сложно», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Бальбуэна стал игроком «Динамо» летом 2021 года, прошлый год он провёл в «Коринтиансе», воспользовавшись правилом ФИФА.