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Бальбуэна стал капитаном «Динамо» по решению Лички. Игроки голосовали за других кандидатов

Бальбуэна стал капитаном «Динамо» по решению Лички. Игроки голосовали за других кандидатов
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Стали известны обстоятельства, при которых защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна стал новым капитаном бело-голубых. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в «Динамо» проводилось голосование за выбор нового капитана среди игроков. По общему количеству голосов Бальбуэна стал лишь четвёртым, однако получил капитанскую повязку по решению главного тренера бело-голубых Марцела Лички, за которым оставалось окончательное решение.

Больше голосов, чем Бальбуэна, набрали голкипер Антон Шунин, полузащитник Даниил Фомин и нападающий Фёдор Смолов.

Отметим, что Бальбуэна прошлый сезон провёл в аренде в «Коринтиансе», приостановив свой контракт с «Динамо». Личка возглавил клуб этим летом.

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