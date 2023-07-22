Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари НН — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» выиграл у ЦСКА в чемпионате России впервые с 1995 года

«Урал» выиграл у ЦСКА в чемпионате России впервые с 1995 года
Комментарии

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Урал» одержал победу со счётом 2:1.

«Урал» выиграл у ЦСКА в чемпионате России впервые с 1995 года. Прошлая победа екатеринбуржцев датирована 27 мая 1995 года. Это первая победа в матче с ЦСКА и для тренера «Урала» Виктора Гончаренко.

В первом тайме, на 21-й минуте, отличился защитник хозяев Тимур Аюпов. На 54-й минуте полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич реализовал 11-метровый удар. На 63-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный отыграл один мяч.

Материалы по теме
«Зенит» ни разу не пробил в створ за тайм. Малком выйдет? 1-й тур РПЛ. LIVE
Live
«Зенит» ни разу не пробил в створ за тайм. Малком выйдет? 1-й тур РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023