«Урал» выиграл у ЦСКА в чемпионате России впервые с 1995 года
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Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Амелиным (Тула). «Урал» одержал победу со счётом 2:1.
«Урал» выиграл у ЦСКА в чемпионате России впервые с 1995 года. Прошлая победа екатеринбуржцев датирована 27 мая 1995 года. Это первая победа в матче с ЦСКА и для тренера «Урала» Виктора Гончаренко.
В первом тайме, на 21-й минуте, отличился защитник хозяев Тимур Аюпов. На 54-й минуте полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич реализовал 11-метровый удар. На 63-й минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный отыграл один мяч.
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