«Пари НН» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Начало игры — в 15:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Пари НН»: Нигматуллин, Живоглядов, Тихий, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Майга, Севикян, Сулейманов.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Чистяков, Дуглас Сантос, Роберт Ренан, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Кассьерра.
В чемпионате России сезона-2022/2023 «Зенит» дважды обыграл «Пари Нижний Новгород» с одинаковым счётом 3:0.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в Премьер-Лиге по итогам победы по сумме двух стыковых матчей с московской «Родиной» — 3:2.
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