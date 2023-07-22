Игонин считает, что разговоры об уходе Клаудиньо и Малкома не повлияют на настрой «Зенита»

Бывший футболист Алексей Игонин высказался о возможном уходе игроков Клаудиньо и Малкома из «Зенита».

«Разговоры о возможном уходе Малкома и Клаудиньо не должны влиять на настрой команды: внутренняя атмосфера на сезон всё равно выстроена. У «Зенита» длинная скамейка запасных, создана внутрикомандная конкуренция — игрокам нужно выигрывать и завоёвывать своё место в составе. Но на отдельных футболистов эти разговоры могут влиять: кто-то думал о повышении в классе, кто-то хотел в Лигу чемпионов или в чемпионаты первой пятёрки лиг Европы.

Разговоры об этом периодически всплывают, и не думаю, что может быть что-то новое в этом смысле. И мы видим, что у Семака чёткая и понятная позиция: кто сегодня лучше готов, тот и выходит на поле. И если игрок находится в замешательстве и раздумьях, то тренер это увидит, и игрок просто не будет играть в основном составе, а может, даже и в заявку не будет попадать. Этот вопрос тоже будет решён», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.