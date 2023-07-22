«Локомотив» — «Рубин»: Дзюба, Пиняев и Глушенков в стартовом составе хозяев

Сегодня, 22 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Сыграют местный «Локомотив» и «Рубин», вернувшийся из Мелбет Первой лиги. Стартовый свисток Владислава Безбородова прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Морозов, Фассон, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.
«Рубин»: Дюпин, Мартынович, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Вуячич, Зотов, Рахмоналиев, Иву, Фамейе, Даку.
Минувший сезон закончился для «Локомотива» на восьмом месте турнирной таблицы. До зимней паузы команда шла в зоне стыковых матчей, затем ситуацию выправили главный тренер Михаил Галактионов и новые трансферы, включая нападающего Артёма Дзюбу, а также футболистов «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.
«Рубин» прошлый сезон провёл в Мелбет Первой лиге, во время которого командой руководили три тренера. Последним оказался Рашид Рахимов, который выиграл с казанцами турнир и позволил им автоматически вернуться в РПЛ спустя год.
- 22 июля 2023
-
16:29
-
16:25
-
16:22
-
16:21
-
16:10
-
16:06
-
16:02
-
15:54
-
15:47
-
15:36
-
15:21
-
15:14
-
15:14
-
15:10
-
15:10
-
15:00
-
14:57
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:30
-
14:30
-
14:25
-
14:16
-
14:10
-
14:05
-
14:04
-
14:01
-
13:46
-
13:40
-
13:40
-
13:36
-
13:35
-
13:25
-
13:22