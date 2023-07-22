«Пари НН» — «Зенит»: первый тайм завершился без голов

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). К перерыву — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды счёт не открыли. Хотя уже на третьей минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра попал в перекладину.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в Премьер-Лиге по итогам победы по сумме двух стыковых матчей с московской «Родиной» — 3:2.