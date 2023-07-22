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«А все видят эту красную в Нижнем?» Брейдо — об удалении в матче «Пари НН» и «Зенита»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на удаление в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — «Зенит». Встреча проходит в эти минуты. «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«А все видят эту красную в Нижнем?» — написал Брейдо в телеграм-канале.

На 50-й минуте хозяева остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Виктор Александров. Нижегородец сбил убегавшего к штрафной Зелимхана Бакаева. На 57-й минуте отличился нападающий «Зенита» Матео Кассьерра.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» стал чемпионом страны. Команда Сергея Семака набрала 70 очков после 30 матчей. «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место, заработав 30 очков. Нижегородцы остались в Премьер-Лиге по итогам победы по сумме двух стыковых матчей с московской «Родиной» — 3:2.