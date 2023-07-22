Мостовой объяснил, почему не считает странным выбор Бальбуэны капитаном «Динамо»

Бывший футболист Александр Мостовой высказал мнение о выборе защитника Фабиана Бальбуэны капитаном «Динамо».
«С одной стороны, странно, а с другой — нет. Он защитник довольно хороший, опытный. Да, легионер, но и Личка тоже. Что в этом такого? Ничего странного в этом не вижу. Фомину сейчас надо доказывать. У каждого тренера своё видение. Там и Шунин есть, который много лет в «Динамо». Можно и его было капитаном оставить. Это же не как в сборной России, когда на каждую игру новый капитан. Вот это сильно. Если и в «Динамо» так будет… Такое возможно только в нашей сборной, когда на каждую игру с новым капитаном. Можно тогда капитанскую повязку давать кому угодно или не надевать тогда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 22 июля 2023
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