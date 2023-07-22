Лучший молодой футболист РПЛ получил награду от лучшего журналиста сезона

Спортивный портал «Чемпионат» вручил премию «Лучший молодой футболист России – 2022/2023» нападающему ФК «Локомотив» Сергею Пиняеву.
На фото (слева направо): Сергей Пиняев, игрок ФК «Локомотив» и Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата».
Премия Лучшему молодому футболисту сезона в РПЛ — это голосование, которое «Чемпионат» проводит второй сезон подряд среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России, а также болельщиков и читателей спортивного портала.
Редакция «Чемпионата» подготовила страницу спецпроекта «Будущее футбола», где презентовала рейтинг лучших молодых футболистов России – 2022/2023, рассказала про родные города ребят и их личные истории.
Народное голосование среди болельщиков и читателей проходило на сайте и в социальных сетях «Чемпионата». В выборе лучшего молодого футболиста приняли участие более 40 000 человек.
По итогам голосования обе награды получил футболист ФК «Локомотив» Сергей Пиняев:
«Спасибо большое «Чемпионату» за премию, а тренерам, капитанам и болельщикам за то, что голосовали за меня! Благодарю за доверие!»
Торжественное награждение прошло перед матчем между ФК «Локомотив» и ФК «Рубин» 22 июля на стадионе «РЖД Арена». Награду лучшему молодому футболисту РПЛ вручил Андрей Панков, корреспондент «Чемпионата», обладатель премии РПЛ «Лучший журналист сезона».
Изучить рейтинг лучших молодых футболистов России – 2022/2023 можно на странице спецпроекта «Будущее футбола».
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