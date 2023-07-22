«Зенит» еле разобрался с «Нижним». А теперь Питер, похоже, теряет и Малкома

В стартовом составе «Зенит» вышли шесть россиян. Такого давненько не было в важных официальных матчах. Как правило, болельщики видят трёх или четырёх футболистов со знакомым паспортом. Кержаков, Караваев, Кузяев или Мостовой. Остальные места отдавались легионерам. Но сейчас многое меняется – Вендел всё ещё не вернулся в Петербург, а Малком, судя по всему, уходит. Семак подтвердил переговоры по нему с Саудовской Аравией. Поэтому бразилец остался на скамейке. Важно было убрать риск нелепых травм. А в основе – Мостовой, Ерохин, Бакаев – именно с ними «Зенит» начал путь за шестым титулом.

Есть две важные цифры первого тайма – 82% времени Питер владел мячом, ноль раз команда пробила в створ. Даже у соперника больше – один. С точки зрения скоростей и креатива происходящее на поле напоминало финал Суперкубка. У «Зенита» почти ничего не получалось впереди. «Пари НН» грамотно перекрывал все зоны, как правило, 8–9 игроков почти всегда находилось за линией мяча. Первоочередная цель Юрана казалось очевидной – отбиться. А впереди из-за периодически странных действий Ренана что-то да могло получиться. План идеально работал. Питеру было очень трудно – быстрый розыгрыш не проходил, индивидуального мастерства не хватало, креативные действия некоторых игроков были заглушены мощью защитников соперника.

Роберт Ренан Фото: fc-zenit.ru

По сути, моменты в первом тайме возникали только у Нижнего. На 17-й минуте Калинский после скидки пяткой от Сулейманова неплохо пробил рядом со штангой. Потом Живоглядов классно навесил на Стаматова, тот не сильно пробил головой, но снова опасно. «Зенит» продолжал долго разыгрывать мяч перед штрафной, ожидать ошибки, но слишком уж надёжно выглядела оборона «Пари НН». В перерыве точно требовались изменения.

Но Семак сделал всего одну замену – выпустил Мантуана вместо Мостового. Андрей действительно не особо попал в игру, поэтому Семак поставил на своего джокера. Хотя главным героем второго тайма стал не он.

На 49-й минуте защита «Пари НН» впервые грубо ошиблась. Стаматов небрежно начал атаку, и Бакаев перехватил мяч. Ещё пару секунд, и он уже был рядом со штрафной. Александрову ничего не оставалось как фолить. Судья показал нижегородцу жёлтую карточку. Казалось, эпизод заигран. Но момент стали проверять видеоассистенты. И заметили, что в момент фола Бакаев был ближе всех к воротам. Значит, это можно интерпретировать как «фол последней надежды». Сергей Иванов подошёл к монитору и быстро решил поменять карточку. И показал Александрову красную.

Естественно, не все поняли это решение. Юран возмущался у бровки, но, судя по всему, по правилам придраться сложно. Так считает эксперт «Чемпионата», бывший судья Игорь Федотов.

Естественно, это очень отразилось на игре «Пари НН». Стало куда тяжелее перекрывать зоны, поэтому уже через шесть минут Питер вышел вперёд. Заброс в штрафную, Бакаев сбросил на Кассьерру, а тот резко пробил.

Это окончательно добило команду Юрана. Чемпионы продолжили спокойно контролировать мяч. И ожидали лишь момента, чтобы добить соперника. Это вновь сделал Кассьерра, уже на 83-й минуте. Первый дубль нападающего за «Зенит» в РПЛ.

Прошлый сезон «Зенит» тоже начинал против команды Юрана – тогда были «Химки» и ничья. Сейчас – победа. Может, хороший знак в контексте борьбы за чемпионство?