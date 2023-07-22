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Гендиректор «Локомотива» Леонченко прокомментировал ничью в матче с «Рубином»

Гендиректор «Локомотива» Леонченко прокомментировал ничью в матче с «Рубином»
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал результативную ничью железнодорожников в матче с «Рубином» (2:2).

«Команда играла до конца. Матч сложился сложно, на первых минутах пропустили необязательный гол. Дважды отыгрывались, в итоге взяли очко. Конечно, рассчитывали порадовать болельщиков и себя [победой], но не сложилось», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 22 июля, прошёл матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Локомотив» принимал казанский «Рубин». Встреча завершилась вничью — 2:2.

На третьей минуте Мирлинд Даку вывел казанцев вперёд. На 23-й минуте Наир Тикнизян сравнял счёт. На 58-й минуте Джоэль Фамейе вновь вывел «Рубин» вперёд, а на 87-й минуте Вильсон Изидор спас железнодорожников от поражения.

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