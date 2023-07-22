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Гендиректор «Пари НН»: будем задавать вопросы судейскому корпусу по удалению Александрова

Гендиректор «Пари НН»: будем задавать вопросы судейскому корпусу по удалению Александрова
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов подвёл итоги матча 1-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2).

«Конечно, волнуюсь и переживаю за своих ребят. Поэтому любой возможный проигрыш, как заинтересованному человеку в победе нашей команды, кажется несправедливым. Мы будем задавать вопросы судейскому корпусу по красной карточке, которая и определила исход матча. Хоть и настрой ребят до конца игры был очень энергичным. Тем не менее, играть в меньшинстве против чемпиона России — это и предопределяет исход подобных игр.

Дождёмся понедельника и обязательно дадим официальную позицию от клуба по этой теме. Ещё не приняли решение, будет ли это апелляция или в форме диалога. Но это не пройдёт бесследно», — сказал Мелик-Гусейнов в интервью Sport24.

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