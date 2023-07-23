«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: манкунианцы удвоили преимущество

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Сегодня, 23 июля, на стадионе «Метлайф (Нью-Мидоулэндс)» (Ист-Рутерфорд, США) проходит товарищеская встреча между лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по московскому времени. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте игры Бруну Фернандеш забил первый мяч в ворота «Арсенала». На 37-й минуте Джейдон Санчо удвоил преимущество своей команды.

По итогам сезона-2022/2023 английской Премьер-лиги «Арсенал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 84 очка в 38 играх. Лондонцы получили право принять участие в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

Прошлый сезон АПЛ «Манчестер Юнайтед» завершил на третьей позиции, набрав 75 очков в 38 играх. Клуб стал обладателем Кубка английской лиги. Так же, как и «Арсенал», манкунианцы выступят в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.