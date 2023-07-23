Японские футболистки убрались в раздевалке и получили благодарность от ФИФА

Женская сборная Японии получила благодарность от ФИФА после матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Замбии (5:0). По окончании игры футболистки сборной из азиатской конфедерации тщательно убрались в своей раздевалке.

Официальный «твиттер» ФИФА опубликовал фотографию раздевалки со словом «Спасибо» на японском языке.

Раздевалка сборной Японии после матча с Замбией. Фото: Твиттер ФИФА

Такую же надпись сотрудники организации оставили и на доске для рисования маркерами.

Надписи на доске в раздевалке женской сборной Японии Фото: Твиттер ФИФА

Матч проходил на стадионе «Уаикато» в городе Гамильтон в Новой Зеландии. В следующей встрече в рамках группы C Япония сыграет с Коста-Рикой, которая потерпела поражение в 1-м туре от Испании (0:3). Поединок состоится 26 июля на стадионе «Форсайт Барр — Отаго» в Данидине и начнётся в 8:00 мск.