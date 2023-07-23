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Дебютный гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Брайтон» в товарищеском матче

Дебютный гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Брайтон» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором «Челси» встречался с «Брайтоном». Встреча прошла в Пенсильвании (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и завершилась победой лондонского клуба со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Кристофер Нкунку, Михаил Мудрик, Конор Галлахер и Николас Джексон. Отметим, Мудрик забил дебютный гол за лондонский клуб.

В составе «Брайтона» забивали Дэнни Уэлбек, Жуан Педро и Дениз Ундав. Отметим, «Брайтон» играл в меньшинстве с 60-й минуты после удаления Ян Паул ван Хекке.

Напомним, ранее «Челси» в товарищеском матче разгромил «Рексем» со счётом 5:0. В следующем туре «Челси» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 27 июля.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа. В прошлом сезоне чемпионом стал «Манчестер Сити».

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
23 июля 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
4 : 3
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
0:1 Уэлбек – 13'   1:1 Нкунку – 19'   2:1 Мудрик – 65'   3:1 Галлахер – 72'   4:1 Джексон – 76'   4:2 Педро – 79'   4:3 Ундав – 89'
Удаления: нет / ван Хекке – 60'
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