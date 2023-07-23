Дебютный гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Брайтон» в товарищеском матче

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился товарищеский матч, в котором «Челси» встречался с «Брайтоном». Встреча прошла в Пенсильвании (США) на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и завершилась победой лондонского клуба со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Кристофер Нкунку, Михаил Мудрик, Конор Галлахер и Николас Джексон. Отметим, Мудрик забил дебютный гол за лондонский клуб.

В составе «Брайтона» забивали Дэнни Уэлбек, Жуан Педро и Дениз Ундав. Отметим, «Брайтон» играл в меньшинстве с 60-й минуты после удаления Ян Паул ван Хекке.

Напомним, ранее «Челси» в товарищеском матче разгромил «Рексем» со счётом 5:0. В следующем туре «Челси» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 27 июля.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 11 августа. В прошлом сезоне чемпионом стал «Манчестер Сити».