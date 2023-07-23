Женский ЦСКА показал фотосессию футболисток

Пресс-служба женского московского ЦСКА в своём телеграм-канале опубликовала фотосессию, в которой приняли участие сразу несколько футболисток основного состава армейцев.

Женский ЦСКА впервые появился на свет в 1990 году, но просуществовал в таком формате не очень долго. В привычном для нынешнего времени состоянии команда оказалась в середине прошлого десятилетия, когда объединилась с подмосковной «Россиянкой».

В 2017 году команда вошла в структуру ЦСКА, и в тот же год выиграла свой первый трофей — Кубок России. Всего ЦСКА дважды становился чемпионом России, единожды — серебряным призёром. Армейцы дважды выиграли Кубок России и ещё раз играли в финале турнира. Не везёт ЦСКА с Суперкубком России, где коллектив трижды проиграл в матче за трофей.