Эрнан Креспо: фанаты «Милана», не возлагайте много надежд на Окафора

Бывший аргентинский нападающий, а ныне тренер Эрнан Креспо поделился мнениями о трансфере нападающего «Зальцбурга» Ноа Окафора в «Милан».
«Я его хорошо знаю, следил за ним в нескольких матчах. Он нападающий, много двигающийся, способен действовать как на флангах, так и в центре. Но фанам «Милана» не следует возлагать много надежд – Ноа не является классическим центрфорвардом, он не очень забивной нападающий.
Окафор никогда не играл в Серии А, являющейся самой сложной лигой мира для форвардов. И это говорит человек, испытавший это на собственном опыте. Буду рад за «Милан», если Ноа удастся забить 10 голов», — приводит слова Креспо Football Italia.
23-летний Окафор забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 30 матчах за «Ред Булл Зальцбург» во всех турнирах. Ноа также успел провести 14 матчей за национальную сборную Швейцарии, в которых отличился два раза. Стоимость игрока по версии Transfermarkt — € 20 млн.
- 23 июля 2023
-
07:35
-
07:27
-
07:17
-
07:13
-
07:03
-
06:51
-
06:45
-
06:30
-
06:16
-
06:15
-
06:10
-
05:47
-
05:41
-
05:40
-
05:34
-
05:18
-
05:14
-
05:09
-
05:05
-
04:57
-
04:52
-
04:30
-
04:23
-
04:05
-
03:48
-
03:39
-
03:23
-
03:03
-
03:00
-
02:43
-
02:38
-
02:26
-
02:04
-
01:37
-
01:21