Эрнан Креспо: фанаты «Милана», не возлагайте много надежд на Окафора

Бывший аргентинский нападающий, а ныне тренер Эрнан Креспо поделился мнениями о трансфере нападающего «Зальцбурга» Ноа Окафора в «Милан».

«Я его хорошо знаю, следил за ним в нескольких матчах. Он нападающий, много двигающийся, способен действовать как на флангах, так и в центре. Но фанам «Милана» не следует возлагать много надежд – Ноа не является классическим центрфорвардом, он не очень забивной нападающий.

Окафор никогда не играл в Серии А, являющейся самой сложной лигой мира для форвардов. И это говорит человек, испытавший это на собственном опыте. Буду рад за «Милан», если Ноа удастся забить 10 голов», — приводит слова Креспо Football Italia.

23-летний Окафор забил 10 голов и сделал пять результативных передач в 30 матчах за «Ред Булл Зальцбург» во всех турнирах. Ноа также успел провести 14 матчей за национальную сборную Швейцарии, в которых отличился два раза. Стоимость игрока по версии Transfermarkt — € 20 млн.