Футболистка Алиша Леманн стала первой женщиной, попавшей на обложку журнала SWM

Футболистка сборной Швейцарии и «Астон Виллы» Алиша Леманн приняла участие в фотосъемке для журнала SWM. 24-летняя нападающая снялась в чёрном кожаном платье, в чёрных сапогах и пальто такого же цвета.

«Алиша Леманн продолжает выходить за границы, поскольку она становится первой женщиной с обложки SWM», — подписали фотографии авторы SWM.

Фото: SWM

Фотосессию своей звёздной футболистки оценили и болельщики «Астон Виллы»:

«Не могу оторвать глаз от Алиши — она сияет красотой!» — написал первый болельщик.

«Меня поражает, каким источником вдохновения Алиша является для индустрии моды. Плюс это платье — огонь», — ответил второй фанат.

«Абсолютно потрясающе. Ради Алиши и этой коллекции можно умереть», — отреагировал третий фанат.