Бышовец: добиться победы в матче с «Пари НН» «Зениту» сильно помогло удаление
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Российский тренер Анатолий Бышовец высказался о матче «Зенита» с «Пари Нижний Новгород» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась вчера, 22 июля, в Нижнем Новгороде. «Зенит» выиграл со счётом 2:0. Нижегородцы с 50-й минуты играли в меньшинстве после удаления Виктора Александрова.
«У «Зенита» произошли изменения, нет Вендела и Малкома. Это сильно сказалось на игре, взаимодействии команды и отдельных футболистов. Качество просело, но результата добились. Радует количество российских футболистов, но мы понимаем, что это связано с тем, что состав неоптимальный. Добиться победы «Зениту» сильно помогло удаление, ну и, конечно, индивидуальные качества футболистов», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».
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