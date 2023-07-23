«Спартак» ожидает около 10 тыс. болельщиков на домашнем матче с «Оренбургом»
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сколько болельщиков посетят матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом».
«Ожидаем около 10 тысяч болельщиков», – сказал Зеленов в интервью Metaratings.
Матч «Спартак» — «Оренбург» пройдёт сегодня, 23 июля. Стартовый свисток на «Открытие Банк Арене» прозвучит в 17:30 мск. Предыдущая встреча команд в рамках Российской Премьер-Лиги завершилась победой «Оренбурга» со счётом 2:0.
В прошедшем сезоне РПЛ «Спартак» занял третье место, набрав 54 очка в 30 матчах чемпионата. «Оренбург» по итогам прошлого сезона расположился на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 46 очков. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит».
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