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«Васко да Гама» сделал предложение ЦСКА по переходу Карраскаля

«Васко да Гама» сделал предложение ЦСКА по переходу Карраскаля
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Бразильский клуб «Васко да Гама» сделал предложение московскому ЦСКА по трансферу колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом сообщил Globo.

Отмечается, что агент футболиста прибыл в Москву для переговоров.

Ранее сообщалось, что Карраскаль может перейти в московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» или греческий ПАОК. В переходе Карраскаля в «Динамо» заинтересован главный тренер бело-голубых Марцел Личка, который одобрил потенциальный трансфер. Кроме того, «Зенит» интересуется Карраскалем на случай возможного ухода из команды полузащитника Клаудиньо. ПАОК готов взять игрока в аренду с обязательством выкупа за € 7 млн, однако это не приоритетный вариант для ЦСКА.

Карраскаль не попал в заявку армейцев на матч 1-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2). Сообщалось, что он занимается по индивидуальной программе.

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