«Васко да Гама» сделал предложение ЦСКА по переходу Карраскаля

Бразильский клуб «Васко да Гама» сделал предложение московскому ЦСКА по трансферу колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля. Об этом сообщил Globo.

Отмечается, что агент футболиста прибыл в Москву для переговоров.

Ранее сообщалось, что Карраскаль может перейти в московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» или греческий ПАОК. В переходе Карраскаля в «Динамо» заинтересован главный тренер бело-голубых Марцел Личка, который одобрил потенциальный трансфер. Кроме того, «Зенит» интересуется Карраскалем на случай возможного ухода из команды полузащитника Клаудиньо. ПАОК готов взять игрока в аренду с обязательством выкупа за € 7 млн, однако это не приоритетный вариант для ЦСКА.

Карраскаль не попал в заявку армейцев на матч 1-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:2). Сообщалось, что он занимается по индивидуальной программе.