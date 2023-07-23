Жоаозиньо прокомментировал переход в бразильский клуб
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Бывший полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал подписание контракта с бразильским «Новоризонтино».
«Меня мотивировало то, что команда борется за право играть в первом дивизионе чемпионата Бразилии и находится в хорошем состоянии. Я также хочу играть в чемпионате штата Сан-Паулу, сильнейшем в Бразилии. Всё это меня очень мотивировало.
«Новоризонтино» — это клуб с отличным президентом, отличным проектом и амбициями. Они всегда хотят бороться за что-то лучшее. Поэтому я решил принять предложение.
Кроме того, в России мне сказали, что я уже в преклонном возрасте и клубам трудно будет сделать мне хорошее предложение. Я действительно счастлив», — сказал Жоаозиньо в интервью журналисту Фабио Алейшо.
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