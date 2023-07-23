«Химки» рассматривают Равиля Измайлова в качестве кандидата на руководящую должность

Подмосковные «Химки» рассматривают Равиля Измайлова в качестве кандидата на одну из руководящих должностей в клубе. Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что управленческая структура клуба претерпит изменения. Ранее стало известно, что Измайлов ушёл в отставку с поста генерального директора «Пари Нижний Новгород». Функционер работал в нижегородском клубе с 2020 года. Сначала он занимал пост исполнительного директора, а в 2021 году был назначен генеральным директором. До работы в «Пари НН» Измайлов находился в руководящем составе московского «Спартака».

Предыдущий сезон Российской Премьер-Лиги «Химки» завершили на предпоследнем, 15-м месте. В матче 1-го тура Мелбет Первой лиги нового сезона команда уступила «Тюмени» (1:3).