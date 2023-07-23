«Химки» пополнились полузащитником из Армении

«Химки» заключили контракт с 27-летним армянским полузащитником Петросом Аветисяном, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с футболистом рассчитано на два года.

Аветисян впервые будет играть в России. Ранее он выступал за «Бананц», «Пюник», «Арарат-Армения» и «Ноа» в Армении, а также за «Тобол», карагандинский «Шахтёр», «Акжайык» и «Мактаарал» в Казахстане. За сборную своей страны Аветисян провёл семь матчей с 2019 по 2022 годы. На счету хавбека есть по одной победе в чемпионате и Кубке Армении и две – в Суперкубке страны.

В 1-м туре нового сезона Первой лиги «Химки» в гостях проиграли «Тюмени» (1:3). В следующем матче подмосковный клуб дома примет московское «Торпедо». Игра состоится на «Арене Химки» 24 июля и начнётся в 19:30 мск.