«Динамо» ведёт переговоры с «Лацио» по трансферу Захаряна
Поделиться
Московское «Динамо» ведёт переговоры с итальянским «Лацио» по переходу полузащитника Арсена Захаряна. Об этом сообщил Sport24.
Отмечается, что сделка близка к завершению.
Ранее сообщалось, что за футболистом следят нидерландские «Фейеноорд» и «Аякс».
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги 20-летний Арсен Захарян провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил семь голевых передач. Также на счету полузащитника 10 игр в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.
В матче 1-го тура чемпионата России с «Краснодаром» Захарян провёл на поле весь матч. Результативными действиями футболист не отметился. Динамовцы уступили со счётом 1:3. В составе бело-голубых отличился Фёдор Смолов.
Комментарии
- 23 июля 2023
-
13:51
-
13:46
-
13:42
-
13:40
-
13:33
-
13:30
-
13:24
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
12:40
-
12:34
-
12:30
-
12:29
-
12:28
-
12:25
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:48
-
11:47
-
11:44
-
11:32
-
11:24
-
11:23
-
11:12
-
11:06
-
10:59
-
10:56
-
10:52
-
10:50
-
10:47
-
10:45
-
10:40
-
10:27
Партнерский контент