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«Динамо» ведёт переговоры с «Лацио» по трансферу Захаряна

«Динамо» ведёт переговоры с «Лацио» по трансферу Захаряна
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Московское «Динамо» ведёт переговоры с итальянским «Лацио» по переходу полузащитника Арсена Захаряна. Об этом сообщил Sport24.

Отмечается, что сделка близка к завершению.

Ранее сообщалось, что за футболистом следят нидерландские «Фейеноорд» и «Аякс».

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги 20-летний Арсен Захарян провёл 27 матчей, в которых забил четыре мяча и оформил семь голевых передач. Также на счету полузащитника 10 игр в Фонбет Кубке России, один гол и одна результативная передача.

В матче 1-го тура чемпионата России с «Краснодаром» Захарян провёл на поле весь матч. Результативными действиями футболист не отметился. Динамовцы уступили со счётом 1:3. В составе бело-голубых отличился Фёдор Смолов.

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