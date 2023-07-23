Сербский защитник Страхиня Эракович рассказал, почему выбрал 25-й игровой номер в «Зените».

«Под этим номером я играл в «Црвене Звезде» и захотел его оставить. Очень ценю время, проведённое в белградской команде, поэтому решил и здесь продолжить выступать в футболке с тем же номером.

Известно ли мне, что в «Зените» этот номер носил нынешний главный тренер Сергей Семак? Да, он сам рассказал мне об этом! Это символично, и я надеюсь быть так же успешен, как и Сергей Семак.

Что хотел бы сказать болельщикам? Я смотрел игры «Зенита» и знаю о его невероятных болельщиках, о том, как они поддерживают команду. Поэтому хочу, чтобы так продолжалось и дальше и чтобы я помог команде защитить титул чемпиона в новом сезоне», — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».