Сербский защитник Страхиня Эракович рассказал, почему выбрал 25-й игровой номер в «Зените».
«Под этим номером я играл в «Црвене Звезде» и захотел его оставить. Очень ценю время, проведённое в белградской команде, поэтому решил и здесь продолжить выступать в футболке с тем же номером.
Известно ли мне, что в «Зените» этот номер носил нынешний главный тренер Сергей Семак? Да, он сам рассказал мне об этом! Это символично, и я надеюсь быть так же успешен, как и Сергей Семак.
Что хотел бы сказать болельщикам? Я смотрел игры «Зенита» и знаю о его невероятных болельщиках, о том, как они поддерживают команду. Поэтому хочу, чтобы так продолжалось и дальше и чтобы я помог команде защитить титул чемпиона в новом сезоне», — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».
- 23 июля 2023
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