Президент «Ростова» — о запрете ФИФА: верим, что здравый смысл восторжествует

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам по поводу запрета ФИФА. Всемирная организация отказала клубу в регистрации новичков, поскольку клуб не смог перевести деньги за трансферы.

«Уважаемые болельщики, в это межсезонье «Ростов» провёл серьёзную работу на трансферном рынке. Мы усилили позиции, на которые было необходимо обратить внимание в основной команде, а также провели работу по усилению молодёжного состава.

К сожалению, в сегодняшнем матче с «Факелом» некоторые наши футболисты не смогут принять участие из-за запрета ФИФА на регистрацию новых игроков.

Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, в полном объёме оплачивал необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам. «Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров.

Верим, что здравый смысл восторжествует. Удачи команде в первом туре нового сезона!» – приводит слова Арутюнянца пресс-служба «Ростова».