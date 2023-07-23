В «Спартаке» не исключили, что в «Сассуоло» хотели получить больше денег за Рожерио

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал неудачные переговоры по трансферу защитника «Сассуоло» Рожерио.

«Нет ли ощущения что суть истории с Рожерио просто в том, чтобы выбить из «Спартака» больше денег? Я не исключаю такой возможности. Я уже видел в ходе некоторых других переговоров, когда нас использовали, чтобы просто поднять стоимость. В данном случае мне сложно комментировать, что в голове у человека, который это говорил.

У нас было понимание, что мы близки к договорённостям, но приняли такое решение. Была ли бумага с причиной отказа продавать? На данный момент мы просто остановили переговоры. Комментариев такого [рода] у нас в документах не было. На данном этапе наше возвращение к этой кандидатуре невозможно, потому что в «Сассуоло» дали понять, что не хотят продавать его», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, вечером 19 июля сообщалось, что переход защитника «Сассуоло» Рожерио в «Спартак» сорвался, хотя стороны были близки к договорённости по переходу бразильца. Позже директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал срыв переговоров, сказав, что сделку отменили по этическим причинам, не желая «иметь дело с русскими».