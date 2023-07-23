Крымские клубы одержали победы во втором туре Второй лиги

Завершился матч 2-го тура ЛЕОН-Второй лиги России, в котором «Севастополь» на выезде переиграл «Динамо» (Ставрополь) со счётом 2:0. Счёт в матче открыл Максим Супрун, а удвоили преимущество гости благодаря автоголу Ивана Евневича.

В параллельном матче ещё один клуб, представляющий полуостров Крым, ялтинский «Рубин», с минимальным счётом переиграл в гостях «Кубань Холдинг» (Павловский район). Единственный в матче гол на 89-й минуте провёл Александр Егоров, принёсший «Рубину» первую победу в турнире.

Оба крымских клуба находятся на вершине турнирной таблицы Группы 1.1. Лидирует «Севастополь», показавший максимальный результат после двух туров. «Рубин» (Ялта) занимает второе место с четырьмя очками в активе.