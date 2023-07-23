Бышовец: «Урал» справедливо одолел ЦСКА

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец подвёл итоги матча первого тура РПЛ, в котором «Урал» был сильнее ЦСКА (2:1).
«ЦСКА в матче с «Уралом» лишился мобильности, которая была в матче с «Зенитом» за Суперкубок. «Урал» — достаточно организованная команда сейчас, и это подкреплено хорошим физическим состоянием. «Урал» справедливо победил.
Что касается поражений ЦСКА, то в матче с «Зенитом» сыграла роль прелюдия пробитых пенальти в матче с «Фенербахче». Повысилась степень уверенности в 11-метровых у «Зенита». А в матче с «Уралом» было заметно, что отдельные позиции требуют усиления. Молодёжь в целом оправдывает себя, набираясь опыта, но для того, чтобы быть конкурентоспособными на уровне «Зенита», отдельные позиции нужно усиливать», — приводит слова Бышовца Metaratings.
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