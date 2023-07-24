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«Аль-Хиляль» близок к соглашению по трансферу Митровича

«Аль-Хиляль» близок к соглашению по трансферу Митровича
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«Аль-Хиляль» и «Фулхэм» почти достигли соглашения по трансферу нападающего сборной Сербии Александра Митровича, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, окончательные детали будут согласованы клубами в ближайшее время. Сербский нападающий заинтересован в переходе в «Аль-Хиляль» и просит «Фулхэм» как можно скорее закрыть сделку.

Сообщается, что на место Митровича лондонский клуб подпишет мексиканского форварда Рауля Хименеса.

В сезоне-2022/2023 на счету Митровича 28 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее появилась информация, что Митрович больше не намерен выступать за «Фулхэм».

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