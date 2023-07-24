Президент «Лацио» заявил, что Пётр Зелиньски перейдёт в римский клуб

Президент «Лацио» Клаудио Лотито рассказал о потенциальной замене Сергею Милинковичу-Савичу, который перешёл в «Аль-Хилаль». Римский клуб пытается приобрести полузащитника «Наполи» Петра Зелиньски.
«Зелиньскому 29 лет, и его контракт заканчивается в 2024-м. Сколько он стоит? Я предложил 20 миллионов евро с бонусами, но «Наполи» не согласился.
Теперь мы сделаем более низкое предложение, потому что если вы не продаёте в первый день, то предложение снижается. Чтобы потратить кучу денег, много времени не нужно. Перейдёт ли Зелиньски в «Лацио»? Думаю, что да», — приводит слова Лотито Goal.com.
В прошедшем сезоне на счету Зелиньски 48 матчей в составе «Наполи» во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и десятью результативными передачами.
- 24 июля 2023
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