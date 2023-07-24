«Реал» одержал волевую победу над «Миланом» в товарищеском матче

В Калифорнии завершился первый товарищеский матч мадридского «Реала», в котором клуб из Испании сразился с «Миланом». Игра между командами закончилась со счётом 3:2 в пользу испанцев.
Первый гол в матче забил английский защитник Фикайо Томори. А своим первым результативным действием в новом клубе отметился американский вингер Кристиан Пулишич, отдав голевой пас. На 42-й минуте укрепил преимущество итальянцев Лука Ромеро. Ему же ассистировал Давиде Калабрия.
Но уже на 57-й минуте первый гол для мадридцев в матче забил уругвайский центральный полузащитник Федерико Вальверде. Пас на гол ему отдал бразилец Родриго. Спустя две минуты Вальверде оформил дубль. А на 84-й минуте Винисиус Жуниор вырвал победу для своего клуба. Бразилец отличился после паса Луки Модрича.
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