Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» одержал волевую победу над «Миланом» в товарищеском матче

«Реал» одержал волевую победу над «Миланом» в товарищеском матче
Аудио-версия:
Комментарии

В Калифорнии завершился первый товарищеский матч мадридского «Реала», в котором клуб из Испании сразился с «Миланом». Игра между командами закончилась со счётом 3:2 в пользу испанцев.

Первый гол в матче забил английский защитник Фикайо Томори. А своим первым результативным действием в новом клубе отметился американский вингер Кристиан Пулишич, отдав голевой пас. На 42-й минуте укрепил преимущество итальянцев Лука Ромеро. Ему же ассистировал Давиде Калабрия.

Но уже на 57-й минуте первый гол для мадридцев в матче забил уругвайский центральный полузащитник Федерико Вальверде. Пас на гол ему отдал бразилец Родриго. Спустя две минуты Вальверде оформил дубль. А на 84-й минуте Винисиус Жуниор вырвал победу для своего клуба. Бразилец отличился после паса Луки Модрича.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
24 июля 2023, понедельник. 05:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Милан
Милан, Италия
0:1 Томори – 25'   0:2 Ромеро – 42'   1:2 Вальверде – 57'   2:2 Вальверде – 59'   3:2 Винисиус Жуниор – 84'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023