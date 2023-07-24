Тренер «Динамо» Ойеволе не стал комментировать выбор Бальбуэны капитаном команды

Тренер московского «Динамо» Адесойе Ойеволе отказался комментировать выбор защитника Фабиана Бальбуэны капитаном бело-голубых.
«Не могу прокомментировать выбор капитана «Динамо». Принимал ли участие в выборе? Без комментариев. Личка сказал, что делал выбор с тренерским штабом? Как Марцел сказал, так и было», — сказал Ойеволе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в прошлом сезоне капитаном «Динамо» был Даниил Фомин. 26-летний российский футболист играет за бело-голубых с 2020 года, прежде он выступал за «Уфу», «Нижний Новгород» и «Краснодар».
Фабиан Бальбуэна присоединился к «Динамо» летом 2021 года, но ровно через год приостановил контракт с «Динамо» согласно решению ФИФА и предыдущий сезон провёл в составе бразильского «Коринтианса».
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