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Сергей Песьяков: личная задача на новый сезон РПЛ — третье место

Сергей Песьяков: личная задача на новый сезон РПЛ — третье место
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Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков поделился задачами на новый сезон. Накануне, 23 июля, жёлто-синие обыграли воронежский «Факел» (2:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Начало сезона отличное. Заработали три очка — что может быть лучше? Мои личные задачи на нынешний сезон? Третье место в Российской Премьер-Лиге. Обсуждал ли со мной клуб поиски нового вратаря? Нет, трансферную политику «Ростов» со мной никак не обсуждает. Готов играть в РПЛ ещё четыре сезона», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Сергей Песьяков провёл 38 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых пропустил 55 мячей. Жёлто-синие заняли четвёртое место в чемпионате России, лишь на одно очко отстав от московского «Спартака», который стал третьим.

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