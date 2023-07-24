Сергей Песьяков: личная задача на новый сезон РПЛ — третье место

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков поделился задачами на новый сезон. Накануне, 23 июля, жёлто-синие обыграли воронежский «Факел» (2:1) в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Начало сезона отличное. Заработали три очка — что может быть лучше? Мои личные задачи на нынешний сезон? Третье место в Российской Премьер-Лиге. Обсуждал ли со мной клуб поиски нового вратаря? Нет, трансферную политику «Ростов» со мной никак не обсуждает. Готов играть в РПЛ ещё четыре сезона», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».
В прошлом сезоне Сергей Песьяков провёл 38 матчей за «Ростов» во всех турнирах, в которых пропустил 55 мячей. Жёлто-синие заняли четвёртое место в чемпионате России, лишь на одно очко отстав от московского «Спартака», который стал третьим.
- 24 июля 2023
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