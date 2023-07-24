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«Зенит» форсировал переговоры по Малкому с «Аль-Хилялем», чтобы быстрее найти ему замену

«Зенит» форсировал переговоры по Малкому с «Аль-Хилялем», чтобы быстрее найти ему замену
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Стал известен некоторый аспект переговоров санкт-петербургского «Зенита» с саудовским «Аль-Хилялем» по переходу нападающего сине-бело-голубых Малкома. Об этом сообщает журналистка Раиса Симплисио в своём «твиттере».

По информации источника, российский клуб вступил в продвинутую стадию переговоров по трансферу Малкома, надеясь закрыть сделку к началу наступившей недели. Такое поведение «Зенита» продиктовано тем, что петербуржцы хотят как можно скорее найти замену уходящему бразильскому нападающему.

Вчера, 23 июля, генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб достиг договорённости по переходу Малкома в «Аль-Хиляль». Саудовский клуб заплатит за бразильского футболиста € 60 млн.

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