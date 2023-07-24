Италия — Аргентина: соперницы не отметились голами в первом тайме матча женского ЧМ-2023

Завершился первый тайм проходящего в эти минуты матча 1-го тура группы G женского чемпионата мира по футболу 2023 года между сборными Италии и Аргентины. По итогам первого тайма счёт не был открыт (0:0).
На 20-й минуте матча гол сборной Италии в исполнении полузащитницы Арианны Карузо был отменён из-за положения вне игры. На 42-й минуте был отменён ещё один гол итальянок из-за офсайда. По владению мячом соперницы в первом тайме были практически равны — 51% у Италии и 49% у Аргентины. По количеству ударов в сторону ворот у аргентинок некоторое преимущество — пять против двух у итальянок.
Сборные Италии и Аргентины попали в одну группу с национальными командами Швеции и ЮАР. Соперницы итальянок и аргентинок по группе уже сыграли свой матч. Во встрече, проходившей вчера, 23 июля, победу одержала сборная Швеции (2:1).
- 24 июля 2023
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