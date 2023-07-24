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Италия — Аргентина: соперницы не отметились голами в первом тайме матча женского ЧМ-2023

Италия — Аргентина: соперницы не отметились голами в первом тайме матча женского ЧМ-2023
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Завершился первый тайм проходящего в эти минуты матча 1-го тура группы G женского чемпионата мира по футболу 2023 года между сборными Италии и Аргентины. По итогам первого тайма счёт не был открыт (0:0).

ЧМ-2023 (ж). Группа G. 1-й тур
24 июля 2023, понедельник. 09:00 МСК
Италия (ж)
Окончен
1 : 0
Аргентина (ж)
1:0 Джирелли – 87'

На 20-й минуте матча гол сборной Италии в исполнении полузащитницы Арианны Карузо был отменён из-за положения вне игры. На 42-й минуте был отменён ещё один гол итальянок из-за офсайда. По владению мячом соперницы в первом тайме были практически равны — 51% у Италии и 49% у Аргентины. По количеству ударов в сторону ворот у аргентинок некоторое преимущество — пять против двух у итальянок.

Сборные Италии и Аргентины попали в одну группу с национальными командами Швеции и ЮАР. Соперницы итальянок и аргентинок по группе уже сыграли свой матч. Во встрече, проходившей вчера, 23 июля, победу одержала сборная Швеции (2:1).

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